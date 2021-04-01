《机智医生生活》双胞胎「润福」赵怡贤有望出演《学校2021》女主角，与金曜汉、金永大合作！

《学校2021》以高中为背景，讲述所有人都想走考上大学这条狭窄道路时，有一群以不上大学为目标去寻找自己梦想的18岁高中生的青春故事。

金曜汉早在去年（2020年）2月就确定出演，将饰演一名曾在全国体育比赛中拿下铜牌的跆拳道选手；而出演《意外发现的一天》、《The Penthouse》等作品成为「大势」的金永大也正在讨论出演中。



（图：IG@y_haa.n、MBC《意外发现的一天》）

今日（1日），有媒体报导：「赵怡贤将出演《学校2021》的女主角。」对此，所属社Artist Company回应：「收到了出演提案，正在讨论中。」



（图：Artist Company）

赵怡贤在2018年出道后，出演了多部网路剧、独立电影、电视剧，2019年电影《变身》、电视剧《我的国家》展现了稳定的演技，2020年通过tvN《机智医生生活》展现丰富的演技，被受关注，接下来也将会出演Netflix原创剧《现在我们学校》。



（图：JTBC《我的国家》、tvN《机智医生生活》）

另外，《学校2021》预计在今年8月播出，大家可以期待一下啦！



（封面图：IG@y_haa.n、Artist Company、《the star》）

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