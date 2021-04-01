【有片】《ON & OFF》金世正坦言出道之前去夜店：「現在不去以後更沒機會！但是耳朵差點聾了XD」

世正發現「夜店後遺症」之後的反應真是太好笑，讓志效非常意外XD果然很多事情要經歷過才有更深刻的領悟呀~

上月30日播出的tvN綜藝《ON & OFF》里，金世正和TWICE志效見面玩耍，聊到小時候的生活，志效說自己早在進JYP之前、從9歲就開始當練習生，世正問她對於過去有什麼遺憾的事，志效說：「一方面覺得自己還可以更努力一些，另一方面也遺憾沒有好好玩耍過。 」



（圖：tvN《ON & OFF》節目截圖）

世正說：「我很感激的是，當時我想到如果現在不去夜店的話，出道以後就更不可能去了，所以現在一定要去！然後第二天耳朵就聽不見了。 」



（圖：tvN《ON & OFF》節目截圖）

世正一臉認真地說：「那時突然感到害怕：如果我貪圖一時好玩，以後都不能唱歌了怎麼辦？ 所以決定再去一次，這次戴上耳塞！之後就再也沒有去過了。 」



（圖：tvN《ON & OFF》節目截圖）

攝影棚里的嚴正化看了讚同說：「沒錯，都要嘗試過才行。 」世正也表示：「嘗試過之後才更沒有迷戀。 」

網友都被世正過於真實的「夜店體驗後記」笑翻了，感慨：「原來第一次去夜店都是這樣，不是只有我們耳朵暫時失聰耶！」、「下次去夜店我們也要戴上耳塞」XD



（封圖：IG@clean_0828）

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