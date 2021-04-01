太想在電視劇裡再看到演員金泰亨了？BTS防彈少年團V雖是新人演員，但演出費相當高！

防彈少年團成員V不僅是一名成功的愛豆，還是一個演員潛力股。

還記得2016年那部大熱的《花郎》嗎？ 這可是V的影視處女作，在片中他完美演繹了性格溫暖又機具親切感的翰星一角，讓業界和觀眾看到了演員金泰亨的潛力，哪怕不是ARMY，在看完了《花郎》之後也會折服於翰星的單純魅力。



▲KBS《花郎》

出道作品大成功，原本以為V會在演員的道路上越走越順，可是一轉眼都過去了5年，粉絲和觀眾們依舊沒等到「演員金泰亨」，而愛豆V作為防彈少年團的一員已經走上了K-POP的巔峰，隨著他名氣越來越大，似乎再次見到「演員金金亨」的機會更加渺茫了。

據韓媒STAR NEWS報道稱，其實有不少業界人士看到了V的表演潛力，紛紛向他遞出了橄欖枝，而他每集演出費已經超過了2億（韓幣，下同）。 2億演出費到底是怎樣一個水準呢？ 拿2007年出道，已經在影視劇圈摸爬滾打了15年的韓娛圈頂流明星金秀賢來舉例，他的一集演出費在5億以上，而V作為一個僅有一部作品的演員新人，2億確實相當高了，給出如此高的演出費也側從面反映出業界十分看好V。



▲KBS《花郎》



▲tvN《雖然是精神病但沒關係》

不過目前來看，粉絲和觀眾很難在影視劇中看到V的身影，因為拍攝電視劇需要一段較長的時間，作為活動行程緊張的防彈少年團一員的V實在難以抽身。 據悉即使有劇組接洽過V，甚至討論到了一定的階段，卻依舊因為團隊的工作無法再繼續下去。

除此之外，對於防彈少年團的活動，經紀公司BIGHIT的立場從未改變過，一直強調「成員不會有個人活動」，因此這也暫時限制住了V的演員之路。不過即使目前條件不允許，也完全不妨礙粉絲和觀眾們想要等待演員金泰亨的心，就讓我們一起慢慢期待吧。





「圖：IG@bts.bighitofficial、KBS《花郎》、tvN《雖然是精神病但沒關係》」

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