【有片】《ON & OFF》金世正坦言出道之前去夜店：「现在不去以后更没机会！但是耳朵差点聋了XD」

世正发现「夜店后遗症」之后的反应真是太好笑，让志效非常意外XD果然很多事情要经历过才有更深刻的领悟呀~

上月30日播出的tvN综艺《ON & OFF》里，金世正和TWICE志效见面玩耍，聊到小时候的生活，志效说自己早在进JYP之前、从9岁就开始当练习生，世正问她对於过去有什么遗憾的事，志效说：「一方面觉得自己还可以更努力一些，另一方面也遗憾没有好好玩耍过。 」



（图：tvN《ON & OFF》节目截图）

世正说：「我很感激的是，当时我想到如果现在不去夜店的话，出道以后就更不可能去了，所以现在一定要去！然后第二天耳朵就听不见了。 」



（图：tvN《ON & OFF》节目截图）

世正一脸认真地说：「那时突然感到害怕：如果我贪图一时好玩，以后都不能唱歌了怎么办？ 所以决定再去一次，这次戴上耳塞！之后就再也没有去过了。 」



（图：tvN《ON & OFF》节目截图）

摄影棚里的严正化看了赞同说：「没错，都要尝试过才行。 」世正也表示：「尝试过之后才更没有迷恋。 」

网友都被世正过於真实的「夜店体验后记」笑翻了，感慨：「原来第一次去夜店都是这样，不是只有我们耳朵暂时失聪耶！」、「下次去夜店我们也要戴上耳塞」XD



（封图：IG@clean_0828）

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