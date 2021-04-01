《出差十五夜》因「飯捲天國菜單」輸掉很多獎品的羅PD！柳熙烈：「因為公司沒有錢，天天在那裡吃飯」

《出差十五夜》是羅暎錫PD親自到各地方，和他們進行遊戲的「獨自出差計劃」。

這次到柳熙烈的公司「Antenna Music」出差，除了柳喜烈外，旗下歌手鄭在炯、Peppertones（申宰平、李章源）、權珍雅，李珍雅、Sam Kim也一起出演節目。



之前拍攝《不要回頭看》時，Antenna的冰箱都沒有飲料（笑），這次為了員工們的福利，製作組準備許多獎品（牛骨、智能馬桶蓋、蘭花、電話滑板車、大米、山蔘、投影機、咖啡機、皮膚管理器、足療機），贏了遊戲就能獲得，輸了就會被拿走一項。



由於輸了兩輪，拿走了大米和蘭花，製作組也調整了難度（原本是同音結尾的字），要他們說出「飯捲天國（김밥천국）」菜單上的東西。當中，權珍雅說：「地瓜起士炸豬排」、柳熙烈說：「火腿飯卷」，製作組也懷疑菜單上有沒有這兩種，結果...搜尋後菜單真的有獲得剩下的獎品，申PD也馬上指責羅PD，還打了他的肩膀 XD



李章源太喜歡被拿走的蘭花，所以決定再賭一次，羅PD：「如果各位成功的話可以帶走蘭花，但也有可能失敗啊！」李章源：「那就再拿走就好了。」鄭在炯：「沒錯～就在這裡結束節目吧。」申PD：「一般這樣的話《新西遊記》成員就會被騙。」最後...Antenna又成功了！



下一集他們要玩「訓民正音乒乓球」，只要說了英文分數就會歸0，還有龍珠大放送，不知道他們能否成功解題呢？

（圖：YouTube@채널 십오야）

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