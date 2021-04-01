《出差十五夜》因「饭卷天国菜单」输掉很多奖品的罗PD！柳熙烈：「因为公司没有钱，天天在那里吃饭」

《出差十五夜》是罗暎锡PD亲自到各地方，和他们进行游戏的「独自出差计划」。

这次到柳熙烈的公司「Antenna Music」出差，除了柳喜烈外，旗下歌手郑在炯、Peppertones（申宰平、李章源）、权珍雅，李珍雅、Sam Kim也一起出演节目。



之前拍摄《不要回头看》时，Antenna的冰箱都没有饮料（笑），这次为了员工们的福利，制作组准备许多奖品（牛骨、智能马桶盖、兰花、电话滑板车、大米、山蔘、投影机、咖啡机、皮肤管理器、足疗机），赢了游戏就能获得，输了就会被拿走一项。



由於输了两轮，拿走了大米和兰花，制作组也调整了难度（原本是同音结尾的字），要他们说出「饭卷天国（김밥천국）」菜单上的东西。当中，权珍雅说：「地瓜起士炸猪排」、柳熙烈说：「火腿饭卷」，制作组也怀疑菜单上有没有这两种，结果...搜寻后菜单真的有获得剩下的奖品，申PD也马上指责罗PD，还打了他的肩膀 XD



李章源太喜欢被拿走的兰花，所以决定再赌一次，罗PD：「如果各位成功的话可以带走兰花，但也有可能失败啊！」李章源：「那就再拿走就好了。」郑在炯：「没错～就在这里结束节目吧。」申PD：「一般这样的话《新西游记》成员就会被骗。」最后...Antenna又成功了！



下一集他们要玩「训民正音乒乓球」，只要说了英文分数就会归0，还有龙珠大放送，不知道他们能否成功解题呢？

（图：YouTube@채널 십오야）

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