太想在电视剧里再看到演员金泰亨了？BTS防弹少年团V虽是新人演员，但演出费相当高！

防弹少年团成员V不仅是一名成功的爱豆，还是一个演员潜力股。

还记得2016年那部大热的《花郎》吗？ 这可是V的影视处女作，在片中他完美演绎了性格温暖又机具亲切感的翰星一角，让业界和观众看到了演员金泰亨的潜力，哪怕不是ARMY，在看完了《花郎》之后也会折服於翰星的单纯魅力。



▲KBS《花郎》

出道作品大成功，原本以为V会在演员的道路上越走越顺，可是一转眼都过去了5年，粉丝和观众们依旧没等到「演员金泰亨」，而爱豆V作为防弹少年团的一员已经走上了K-POP的巅峰，随著他名气越来越大，似乎再次见到「演员金金亨」的机会更加渺茫了。

据韩媒STAR NEWS报道称，其实有不少业界人士看到了V的表演潜力，纷纷向他递出了橄榄枝，而他每集演出费已经超过了2亿（韩币，下同）。 2亿演出费到底是怎样一个水准呢？ 拿2007年出道，已经在影视剧圈摸爬滚打了15年的韩娱圈顶流明星金秀贤来举例，他的一集演出费在5亿以上，而V作为一个仅有一部作品的演员新人，2亿确实相当高了，给出如此高的演出费也侧从面反映出业界十分看好V。



▲KBS《花郎》



▲tvN《虽然是精神病但没关系》

不过目前来看，粉丝和观众很难在影视剧中看到V的身影，因为拍摄电视剧需要一段较长的时间，作为活动行程紧张的防弹少年团一员的V实在难以抽身。 据悉即使有剧组接洽过V，甚至讨论到了一定的阶段，却依旧因为团队的工作无法再继续下去。

除此之外，对於防弹少年团的活动，经纪公司BIGHIT的立场从未改变过，一直强调「成员不会有个人活动」，因此这也暂时限制住了V的演员之路。不过即使目前条件不允许，也完全不妨碍粉丝和观众们想要等待演员金泰亨的心，就让我们一起慢慢期待吧。





「图：IG@bts.bighitofficial、KBS《花郎》、tvN《虽然是精神病但没关系》」

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