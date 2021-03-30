IU新歌《Coin》气势太帅！独特RAP外，FanCam全景男舞者口罩舞姿超加分～

冲著这个封面！IU 的帅美已经超越性别了！！！这次 live 舞台，原版看 IU，FanCam 全景看男舞者也非常享受。（请欣赏什么叫做一人女团）

超人气 solo 歌手 IU 这次以双主打回归，多样风格的挑战，可以说是不分男女粉丝全部都可能被她给吸引。

而在其中一首主打歌《Coin》的舞台上，主要是以帅气又玩性的姿态掳获粉丝们的心。

▼其中，在《Show! 音乐中心》回归的舞台上，满满三分钟多的时间，就是欣赏 IU 耍帅无误，此外中间出现的 RAP（01:09）也是 IU 专属 style，精准的舞蹈动作，再次领略她的舞蹈实力。



网友留言：「不敢相信美丽和帅气可以同时并存在一个人身上」、「说IU只能创作出少女音乐的人被打脸了」、「总之就是完美」、「IU还说自己跳舞有肢体障碍，我都怀疑人生了」、「又美又帅，再次被IU给迷住」、「这就是一人女团吧，什么都拥有了，全领域的担当。」

▼全景的 FanCam 中，男舞者们也和 IU 默契十足，戴著口罩帅气度大幅提升，尤其是舞蹈动作，可以说是相当迷人有型。（官方影片封面超会选的）



▼此外，也可以欣赏 IU 单独镜头的 FanCam 哦：



▼《Coin》的另一场全景 FanCam，IU 根本就是中古世纪的女领主！！！《人气歌谣》节目。



IU 真的是...过份迷人的天才！！！

*图：MBCkpop@youtube

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