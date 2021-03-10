3月22首播《像蝴蝶一样飞》预告公开：看70岁朴仁焕＋23岁宋江的忘年师生情！

年轻小鲜肉芭蕾舞老师23岁的宋江，以及他的弟子高龄70岁的朴仁焕，这段超越年龄的特别师生情，将於tvN在3月22日即将首播的《像蝴蝶一样飞》中呈现。

即将在3月22日首播的tvN新剧《像蝴蝶一样飞》描述年龄已经高达70岁才开启了芭蕾之路的德楚（朴仁焕饰）以及24岁正在梦想前旁徨的芭蕾舞男孩彩陆（宋江饰），两人成为师生后会发展出什么样的成长故事？本剧也改编自网路上评分10分满分的同名漫画，令人期待。实际上朴仁焕也为了演出这个角色而接受了长达六个月以上的芭蕾基础训练，他坦言题材相当吸引他而决定演出。





朴仁焕在剧中饰演一位即使年事已高，但心灵深处却满怀芭蕾梦想的退休邮差德楚，宋江则是饰演一位比较晚学习芭蕾但却拥有过人的才华，体会到生活现实面残酷的青年彩陆，彩陆的生活艰辛又吃力，但当他遇上了七十岁的爷爷德楚，成为他的弟子兼经纪人，让两人的人生都出现了转变。





最新公开的预告片中，可能是人生最后一次挑战的朴仁焕，以及依旧对於现实犹豫不决的宋江，两人之前从一开始的宋江的排斥到最后说「爷爷Fighting」关系逐渐转变，以及语重心长的朴仁焕说「在死之前我也想飞一次」，展现出他对於芭蕾的强烈梦想。一个充满信心迎接挑战，一个则是频频跌跤遇上练习瓶颈，两人交织的情感令人期待。《像蝴蝶一样飞》3月22日即将首播。



照片：tvN

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