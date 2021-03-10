這次逆襲超成功！女團Brave Girls被召回音樂節目，還將出演《劉QUIZ》

能夠上劉大神的綜藝節目，就是再次爆紅的最佳證明啦！希望女孩們的錄製都能夠一切順利～。

KPOP又再度出現了新的逆襲神話，如同 EXID 一般因為一部影片她們的作品再度衝回音源榜上，甚至奪下一位的好成績，她們就是女團 Brave Girls，在2017年發行的歌曲《Rollin》，這首歌不僅洗腦，也讓許多人認為是夏日必聽名曲，更是許多軍隊兄弟們在當兵時，熬過艱難日子的好歌。



＊想回顧讓她們逆襲的影片，可以按此觀看。



《Rollin》這首歌從性感風轉為青春夏日風格後，大受好評，Brave Girls 也成功被音樂節目召回，正在努力準備舞台表演，希望能帶給粉絲們更好的面貌。



除此之外，今早的最新消息，她們將出演劉在錫主持的熱門訪談節目《劉Quiz On The Block》，將會深度訪談她們的心路歷程，除了音樂節目之外，也收到了許多綜藝節目和廣告的邀約，Brave Girls 的人氣與話題目前都在攀升中。



（圖源：Brave Girls@FB&IG／封面：tvN《劉Quiz On The Block》海報&sbsradio_official@IG）

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