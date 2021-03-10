这次逆袭超成功！女团Brave Girls被召回音乐节目，还将出演《刘QUIZ》

能够上刘大神的综艺节目，就是再次爆红的最佳证明啦！希望女孩们的录制都能够一切顺利～。

KPOP又再度出现了新的逆袭神话，如同 EXID 一般因为一部影片她们的作品再度冲回音源榜上，甚至夺下一位的好成绩，她们就是女团 Brave Girls，在2017年发行的歌曲《Rollin》，这首歌不仅洗脑，也让许多人认为是夏日必听名曲，更是许多军队兄弟们在当兵时，熬过艰难日子的好歌。



＊想回顾让她们逆袭的影片，可以按此观看。



《Rollin》这首歌从性感风转为青春夏日风格后，大受好评，Brave Girls 也成功被音乐节目召回，正在努力准备舞台表演，希望能带给粉丝们更好的面貌。



除此之外，今早的最新消息，她们将出演刘在锡主持的热门访谈节目《刘Quiz On The Block》，将会深度访谈她们的心路历程，除了音乐节目之外，也收到了许多综艺节目和广告的邀约，Brave Girls 的人气与话题目前都在攀升中。



（图源：Brave Girls@FB&IG／封面：tvN《刘Quiz On The Block》海报&sbsradio_official@IG）

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