繼女軍官之後Krystal又穿上了制服！《警察學院》扮主角變女警，有望牽手「駭客」振永

粉絲們又能看到Krystal英姿颯爽的制服形象啦。
Krystal簽約新經紀公司後敲定首部電視劇，將出演KBS新劇《警察學院》的女主角。 去年，Krystal在電視劇《Search》中以帥氣的女軍官人設給觀眾留下了深刻印象，時隔約一年，她又一次穿上了制服，預計將再現颯爽形象。
▲OCN《Search》
《警察學院》是以警察大學為背景，主要講述了青春男女們的成長喜劇故事。 一直以來無欲無求的19歲少年姜宣浩在警察學校遇見了教授劉東萬以及很多朋友們後尋找到了自己的夢想、愛情、以及自我的故事。 該劇將由《99億的女人》、《香水》的劉冠模導演執導，文敏貞編劇執筆。Krystal將扮演警校一年級新生吳江熙一角，是個堅毅、充滿正義感的女孩。 在同齡女生們還沉迷於迪士尼公主玩芭比娃娃的時候，她就有了警察夢。 在她眼裡，抓住壞人的警察是王子也是超人。 朋友們學習芭蕾，她就學習柔道，甚至12歲時她希望得到的耶誕節禮物是一副手銬。
▲OCN《Search》
此外，男主角姜宣浩一角正在接洽鄭振永，這是一個從駭客變成警校新生的人物。 姜宣浩從小父母雙亡，很早就懂事了，是個無欲無求的人。 但當他看到一個女生因為只得到銀牌而非金牌而生氣大哭之後，人生第一次有了想做的事情。
▲Netflix《因為初戀是第一次2》
「圖：OCN《Search》、Netflix《因為初戀是第一次2》」
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