【有片】原來他們都有出演《請回答》系列！任時完、尹鐘焄、丁海寅、朴正民短暫出鏡留下經典

大家還記得他們突然露面的瞬間嗎？

任時完在2012年的tvN電視劇《請回答1997》裡客串出演成詩媛的首爾網友，打電話給詩媛時遭到尹允宰從中作梗，令詩媛與帥氣的首爾歐巴就此錯過：



（圖：tvN《請回答1997》劇照）



（圖：tvN《請回答1997》截圖 YouTube@sweetsiwan.com）

當時多少人看到這一幕尖叫了？



尹鐘焄出演過《請回答1994》，角色是娜靜的大學同班同學金基泰，也是延世大學計算機工學專業的班代表：



（圖：tvN《請回答1994》截圖）

意外的是很多人說看了這部劇好幾遍，居然都沒發現是恩星爸爸XD



丁海寅客串過《請回答1988》，飾演成德善的初中同學浩英，也是她的初戀：



（圖：tvN《請回答1988》截圖）

網友表示：「也是我的初戀來的……」



朴正民也出客串《請回答1988》，飾演成寶拉多次被抓包出軌的前男友朴鐘勛：



（圖：tvN《請回答1988》截圖）

很多人表示他在這部劇裡的氣質跟現在相差好多：



（封圖：tvN《請回答1997》、《請回答1994》、《請回答1988》截圖）

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