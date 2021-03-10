【有片】原来他们都有出演《请回答》系列！任时完、尹钟焄、丁海寅、朴正民短暂出镜留下经典

大家还记得他们突然露面的瞬间吗？

任时完在2012年的tvN电视剧《请回答1997》里客串出演成诗媛的首尔网友，打电话给诗媛时遭到尹允宰从中作梗，令诗媛与帅气的首尔欧巴就此错过：



（图：tvN《请回答1997》剧照）



（图：tvN《请回答1997》截图 YouTube@sweetsiwan.com）

当时多少人看到这一幕尖叫了？



尹钟焄出演过《请回答1994》，角色是娜静的大学同班同学金基泰，也是延世大学计算机工学专业的班代表：



（图：tvN《请回答1994》截图）

意外的是很多人说看了这部剧好几遍，居然都没发现是恩星爸爸XD



丁海寅客串过《请回答1988》，饰演成德善的初中同学浩英，也是她的初恋：



（图：tvN《请回答1988》截图）

网友表示：「也是我的初恋来的……」



朴正民也出客串《请回答1988》，饰演成宝拉多次被抓包出轨的前男友朴钟勋：



（图：tvN《请回答1988》截图）

很多人表示他在这部剧里的气质跟现在相差好多：



（封图：tvN《请回答1997》、《请回答1994》、《请回答1988》截图）

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