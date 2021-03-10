继女军官之后Krystal又穿上了制服！《警察学院》扮主角变女警，有望牵手「骇客」振永

粉丝们又能看到Krystal英姿飒爽的制服形象啦。
Krystal签约新经纪公司后敲定首部电视剧，将出演KBS新剧《警察学院》的女主角。 去年，Krystal在电视剧《Search》中以帅气的女军官人设给观众留下了深刻印象，时隔约一年，她又一次穿上了制服，预计将再现飒爽形象。
▲OCN《Search》
《警察学院》是以警察大学为背景，主要讲述了青春男女们的成长喜剧故事。 一直以来无欲无求的19岁少年姜宣浩在警察学校遇见了教授刘东万以及很多朋友们后寻找到了自己的梦想、爱情、以及自我的故事。 该剧将由《99亿的女人》、《香水》的刘冠模导演执导，文敏贞编剧执笔。Krystal将扮演警校一年级新生吴江熙一角，是个坚毅、充满正义感的女孩。 在同龄女生们还沉迷於迪士尼公主玩芭比娃娃的时候，她就有了警察梦。 在她眼里，抓住坏人的警察是王子也是超人。 朋友们学习芭蕾，她就学习柔道，甚至12岁时她希望得到的耶诞节礼物是一副手铐。
▲OCN《Search》
此外，男主角姜宣浩一角正在接洽郑振永，这是一个从骇客变成警校新生的人物。 姜宣浩从小父母双亡，很早就懂事了，是个无欲无求的人。 但当他看到一个女生因为只得到银牌而非金牌而生气大哭之后，人生第一次有了想做的事情。
▲Netflix《因为初恋是第一次2》
「图：OCN《Search》、Netflix《因为初恋是第一次2》」
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究