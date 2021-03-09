Tiffany「保證」少女時代出道日完整體亮相《認識的哥哥》：我可是T經紀人哦XD

少女時代終於要合體了嗎？

少女時代成員Tiffany日前做客《認識的哥哥》，這次來是為了宣傳她出演的音樂劇《芝加哥》，Tiffany可是突破了200：1的激烈競爭率才得到了這個出演機會。



▲jtbc《認識的哥哥》

作為韓國女團劃時代領軍人物少女時代的成員之一，Tiffany的亮相自然逃不過「 少女時代到底什麼時候會合體」的問題，Tiffany透露：「其實我有計畫想要完整體亮相《認識的哥哥》，我生日是8月1日，團隊出道日是8月5日，每年我的生日派對和出道紀念日都放在一起，今年夏天《芝加哥》也正好結束了，到時候能來《認識的哥哥》也很不錯。 」



▲jtbc《認識的哥哥》

不過Tiffany很快就表示這只是自己的個人想法，還沒有和其他成員商量，金希澈忍不住問她到底要如何說服其他人。 Tiffany表示：「我有個外號叫T經紀人，她們應該會聽話的。 」得知這一消息的粉絲們也很興奮，紛紛留言稱：「不只是《認識的哥哥》，希望你們合體出專輯」等。



▲jtbc《認識的哥哥》

今年2月，有韓媒爆料經典女團少女時代將暌違4年以完整體合體回歸，更不排除上音樂節目宣傳，由於8名成員目前分別隸屬不同公司，無預警消息全球粉絲嗨翻！不過報導出來不到半小時，SM娛樂十分罕見地火速澄清尚未確定。



「截圖：jtbc《認識的哥哥》；封圖：IG@tiffanyyoungofficial」

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