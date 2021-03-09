Tiffany「保证」少女时代出道日完整体亮相《认识的哥哥》：我可是T经纪人哦XD

少女时代终於要合体了吗？

少女时代成员Tiffany日前做客《认识的哥哥》，这次来是为了宣传她出演的音乐剧《芝加哥》，Tiffany可是突破了200：1的激烈竞争率才得到了这个出演机会。



▲jtbc《认识的哥哥》

作为韩国女团划时代领军人物少女时代的成员之一，Tiffany的亮相自然逃不过「 少女时代到底什么时候会合体」的问题，Tiffany透露：「其实我有计画想要完整体亮相《认识的哥哥》，我生日是8月1日，团队出道日是8月5日，每年我的生日派对和出道纪念日都放在一起，今年夏天《芝加哥》也正好结束了，到时候能来《认识的哥哥》也很不错。 」



▲jtbc《认识的哥哥》

不过Tiffany很快就表示这只是自己的个人想法，还没有和其他成员商量，金希澈忍不住问她到底要如何说服其他人。 Tiffany表示：「我有个外号叫T经纪人，她们应该会听话的。 」得知这一消息的粉丝们也很兴奋，纷纷留言称：「不只是《认识的哥哥》，希望你们合体出专辑」等。



▲jtbc《认识的哥哥》

今年2月，有韩媒爆料经典女团少女时代将暌违4年以完整体合体回归，更不排除上音乐节目宣传，由於8名成员目前分别隶属不同公司，无预警消息全球粉丝嗨翻！不过报导出来不到半小时，SM娱乐十分罕见地火速澄清尚未确定。



「截图：jtbc《认识的哥哥》；封图：IG@tiffanyyoungofficial」

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