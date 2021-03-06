羅PD《出差十五夜》預告公開：首集嘉賓果然是《機醫》五人幫，他喊「叮」的時候也太開心 XD

由 《機智醫生生活》五人幫（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）出演的《機智露營生活》在4日播出。

最後還預告來自地獄的嘉賓，拉著行李箱出現，讓五人幫都非常慌張。雖然嘉賓有打馬賽克，但相信大家都有看出來就是羅PD吧！



《出差十五夜》5日公開首版預告，羅PD在行李箱放著人物猜題、福不福、寂靜的吶喊、龍珠大放送等遊戲、各種裝備，拉著行李箱到《機智露營生活》的拍攝現場。看來他又要搶走人家的東西：「我們會一直玩遊戲，把這裡的東西都收走為止。」



甚至還興奮第喊著「땡（叮）」，看來金大明的媽媽準備的泡菜要被搶走了！鄭敬淏：「導演你一點都不忙嗎？還有時間來到這裡。」羅PD：「我是百忙之中抽空來這裡了嗎？還不是演錫叫我來的。」



而《出差十五夜》（導演：申孝貞、河武成）是《新西遊記》或《頻道十五夜》中玩過的各種遊戲，在放送界正式活動、綜藝節目等，羅暎錫PD親自和他們進行遊戲的「獨自出差計劃」。，於12日晚上10點50分（韓國時間）在tvN播出5分鐘，節目播出後通過頻道十五夜（채널 십오야）公開播出完整版！



（圖：YouTube@채널 십오야、IG@15ya.baby）

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