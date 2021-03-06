罗PD《出差十五夜》预告公开：首集嘉宾果然是《机医》五人帮，他喊「叮」的时候也太开心 XD

由 《机智医生生活》五人帮（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）出演的《机智露营生活》在4日播出。

最后还预告来自地狱的嘉宾，拉著行李箱出现，让五人帮都非常慌张。虽然嘉宾有打马赛克，但相信大家都有看出来就是罗PD吧！



《出差十五夜》5日公开首版预告，罗PD在行李箱放著人物猜题、福不福、寂静的呐喊、龙珠大放送等游戏、各种装备，拉著行李箱到《机智露营生活》的拍摄现场。看来他又要抢走人家的东西：「我们会一直玩游戏，把这里的东西都收走为止。」



甚至还兴奋第喊著「땡（叮）」，看来金大明的妈妈准备的泡菜要被抢走了！郑敬淏：「导演你一点都不忙吗？还有时间来到这里。」罗PD：「我是百忙之中抽空来这里了吗？还不是演锡叫我来的。」



而《出差十五夜》（导演：申孝贞、河武成）是《新西游记》或《频道十五夜》中玩过的各种游戏，在放送界正式活动、综艺节目等，罗暎锡PD亲自和他们进行游戏的「独自出差计划」。，於12日晚上10点50分（韩国时间）在tvN播出5分钟，节目播出后通过频道十五夜（채널 십오야）公开播出完整版！



（图：YouTube@채널 십오야、IG@15ya.baby）

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