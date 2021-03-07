空靈氣質超好看！TOP5比外國人更適合金髮的偶像們，整個氣勢就是不一樣～

雖然別的髮色也很好看，不過還是#金髮最適合了呢～

TOP5裴珍映

曾榮獲節目投票中「金髮偶像」第一名的裴珍映，從出道開始就留過不少次金髮，小巧精緻的臉蛋，在金髮的襯托下更加的有魅力，果然很能消化這樣的髮色！

TOP4Rosé

也是從出道開始就給人印象一頭金髮的Rosé，彷彿就像是自己的原生髮一樣，那樣地的自然和漂亮，無論是直長髮或是做造型，都非常的適合好看。

TOP3V

擁有最帥氣臉蛋的V，留著一頭金髮時，更是仙氣逼人，很多粉絲多相當喜歡這樣的顏色，就像是讓顏值更上一層樓了，相互搭配真的漂亮！



(圖片來源：TW@BTS_twt)

TOP2太妍

白皙的肌膚搭配上金髮最適合，就像是太妍一樣，只是日常的造型就非常有自己的魅力，而且看起來更加的年輕，整個氣勢都更加的活潑了！

TOP1G-Dragon

最後也是只要一換上金髮，就讓粉絲們反應非常熱烈的G-Dragon，如此充滿個性的感覺，真的很適合他，不知道什麼時候能再看到呢～

(封圖來源：IG@taeyeon_ss、IG@roses_are_rosie、IG@cix.official)

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