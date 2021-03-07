演藝雙棲的實力派！李光洙出道13年以來不只會搞笑，連演技也是實力兼備！

演戲時的#李光洙其實跟綜藝中的他很不一樣呢！

連續在綜藝節目《Running man》主持11年的李光洙，雖然比起演員的身分，搞笑藝人的印象更為大眾所記得，不過在當演員時的他，卻也是非常充滿反轉的魅力，今天就一起來了解一下他的演員經歷吧！

父親是傢俱公司的代表，從小就在富裕中庭中長大，而憑藉著190公分的傲人身高，高二時就踏入模特圈，不過後來對於演戲非常有興趣，才在2009年《穿透屋頂的High Kick》的角色，被大眾所認識，獲得許多的知名度。



(圖片來源：MBC《穿透屋頂的High Kick！》劇照)

後來也連續接演歷史劇《同伊》的英達、動作劇《城市獵人》的高基俊、愛情劇《善良的男人》樸在吉、第一次反派《火之女神井兒》的臨海君等等，各式各樣的角色都嘗試，2018年的《Live》更是以真摯又破格得演出，獲得好評！

電影方面也都有不錯的成績，從《好朋友們》、《完美搭檔》中，細膩的演技更是給大家留下深刻的印象，而電影《老千：獨眼傑克》還大膽的露背演出。

出道13年以來不只在綜藝上有亮眼的成績，演技上更是越來越精進，今年也還有新電影《SINKHOLE》和《海賊：鬼怪的旗幟》要推出，也期待他以後精彩的演出。

(封圖來源：IG@masijacoke850714)

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