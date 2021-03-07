空灵气质超好看！TOP5比外国人更适合金发的偶像们，整个气势就是不一样～

虽然别的发色也很好看，不过还是#金发最适合了呢～

TOP5裴珍映

曾荣获节目投票中「金发偶像」第一名的裴珍映，从出道开始就留过不少次金发，小巧精致的脸蛋，在金发的衬托下更加的有魅力，果然很能消化这样的发色！

TOP4Rosé

也是从出道开始就给人印象一头金发的Rosé，彷佛就像是自己的原生发一样，那样地的自然和漂亮，无论是直长发或是做造型，都非常的适合好看。

TOP3V

拥有最帅气脸蛋的V，留著一头金发时，更是仙气逼人，很多粉丝多相当喜欢这样的颜色，就像是让颜值更上一层楼了，相互搭配真的漂亮！



(图片来源：TW@BTS_twt)

TOP2太妍

白皙的肌肤搭配上金发最适合，就像是太妍一样，只是日常的造型就非常有自己的魅力，而且看起来更加的年轻，整个气势都更加的活泼了！

TOP1G-Dragon

最后也是只要一换上金发，就让粉丝们反应非常热烈的G-Dragon，如此充满个性的感觉，真的很适合他，不知道什么时候能再看到呢～

(封图来源：IG@taeyeon_ss、IG@roses_are_rosie、IG@cix.official)

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