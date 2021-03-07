演艺双栖的实力派！李光洙出道13年以来不只会搞笑，连演技也是实力兼备！

演戏时的#李光洙其实跟综艺中的他很不一样呢！

连续在综艺节目《Running man》主持11年的李光洙，虽然比起演员的身分，搞笑艺人的印象更为大众所记得，不过在当演员时的他，却也是非常充满反转的魅力，今天就一起来了解一下他的演员经历吧！

父亲是家俱公司的代表，从小就在富裕中庭中长大，而凭藉著190公分的傲人身高，高二时就踏入模特圈，不过后来对於演戏非常有兴趣，才在2009年《穿透屋顶的High Kick》的角色，被大众所认识，获得许多的知名度。



(图片来源：MBC《穿透屋顶的High Kick！》剧照)

后来也连续接演历史剧《同伊》的英达、动作剧《城市猎人》的高基俊、爱情剧《善良的男人》朴在吉、第一次反派《火之女神井儿》的临海君等等，各式各样的角色都尝试，2018年的《Live》更是以真挚又破格得演出，获得好评！

电影方面也都有不错的成绩，从《好朋友们》、《完美搭档》中，细腻的演技更是给大家留下深刻的印象，而电影《老千：独眼杰克》还大胆的露背演出。

出道13年以来不只在综艺上有亮眼的成绩，演技上更是越来越精进，今年也还有新电影《SINKHOLE》和《海贼：鬼怪的旗帜》要推出，也期待他以后精彩的演出。

(封图来源：IG@masijacoke850714)

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