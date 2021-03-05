珉豪在《認識的哥哥》抱怨Key不給見，在《驚人的星期六》抱怨太妍見Key沒見自己XD

太搞笑了，尤其珉豪和Key相愛相殺真的好可愛XD

SHINee珉豪去年11月退伍後，近日和成員們帶著新專輯《Don't Call Me》回歸並且上各大綜藝節目，節目上不免談到當兵的趣事，當然還有委屈之事XD

上月21日播出的《認識的哥哥》EP.268，泰民說Key嫌會面麻煩拒絕他來，但Key倒是會面了不少女明星，包括韶宥、惠利、BoA、太妍與Yeri。珉豪和Key入伍時間差不多，珉豪則抱怨休假時想和Key見面卻遭已讀不回，Key解釋和這群成員們總會見到，反而要和退伍後難見的朋友見面才對。珉豪還說他退伍後太想成員們，想好好抱抱Key，Key卻一臉很嫌惡的樣子XD



上週六播出的《驚人的星期六》EP.149（2021-02-27期），珉豪見到太妍便提起Key和自己同期當兵的時候，太妍只去看了Key並沒有來看自己，眾人聽了驚呼。Key如同以往嗆珉豪的語氣，皺眉說：「不是……一般發生這種事，比起埋怨，應該要先回頭看看自己吧？」全場拍手大笑，只有珉豪張嘴講不出話。



太妍解釋是Key一直要她去，她不得不去的，珉豪就反嗆Key：「你也回頭看看你自己吧！」太妍也澄清明明是珉豪不要她去的，珉豪這才還太妍清白：「其實是我要她不要來的，因為太遠了。」



主持人Boom打圓場：「現在沒有心結了吧？」珉豪又補充：「但又有種感覺，太妍姐姐去看Key是為了加入《驚六》的藍圖。」Key反駁：「不是，那姐姐會有什麼野心啊？」大家開始各講各的，旁邊溫流悄悄說的冷笑話都被隱沒，他說：「所以是在星期六會面的嗎？因為（之後）成為家人每週都要見Key。」一連串場面下來超爆笑。



▼《認識的哥哥》片段〈（愛憎搭檔）因穿軍服來的珉豪而發牢騷的Keyㅋㅋㅋ〉



▼《驚人的星期六》片段〈SHINee珉豪拋出陰謀論…與Key的會面是太妍的藍圖？（feat.溫流美式幽默）〉



▼珉豪隊伍後，穿著軍服直奔成員們懷抱



（圖：《驚奇的星期六》@YouTube tvN D ENT截圖、《認識的哥哥》@愛奇藝 截圖）

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