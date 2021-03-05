珉豪在《认识的哥哥》抱怨Key不给见，在《惊人的星期六》抱怨太妍见Key没见自己XD

太搞笑了，尤其珉豪和Key相爱相杀真的好可爱XD

SHINee珉豪去年11月退伍后，近日和成员们带著新专辑《Don't Call Me》回归并且上各大综艺节目，节目上不免谈到当兵的趣事，当然还有委屈之事XD

上月21日播出的《认识的哥哥》EP.268，泰民说Key嫌会面麻烦拒绝他来，但Key倒是会面了不少女明星，包括韶宥、惠利、BoA、太妍与Yeri。珉豪和Key入伍时间差不多，珉豪则抱怨休假时想和Key见面却遭已读不回，Key解释和这群成员们总会见到，反而要和退伍后难见的朋友见面才对。珉豪还说他退伍后太想成员们，想好好抱抱Key，Key却一脸很嫌恶的样子XD



上周六播出的《惊人的星期六》EP.149（2021-02-27期），珉豪见到太妍便提起Key和自己同期当兵的时候，太妍只去看了Key并没有来看自己，众人听了惊呼。Key如同以往呛珉豪的语气，皱眉说：「不是……一般发生这种事，比起埋怨，应该要先回头看看自己吧？」全场拍手大笑，只有珉豪张嘴讲不出话。



太妍解释是Key一直要她去，她不得不去的，珉豪就反呛Key：「你也回头看看你自己吧！」太妍也澄清明明是珉豪不要她去的，珉豪这才还太妍清白：「其实是我要她不要来的，因为太远了。」



主持人Boom打圆场：「现在没有心结了吧？」珉豪又补充：「但又有种感觉，太妍姐姐去看Key是为了加入《惊六》的蓝图。」Key反驳：「不是，那姐姐会有什么野心啊？」大家开始各讲各的，旁边温流悄悄说的冷笑话都被隐没，他说：「所以是在星期六会面的吗？因为（之后）成为家人每周都要见Key。」一连串场面下来超爆笑。



▼《认识的哥哥》片段〈（爱憎搭档）因穿军服来的珉豪而发牢骚的Keyㅋㅋㅋ〉



▼《惊人的星期六》片段〈SHINee珉豪抛出阴谋论…与Key的会面是太妍的蓝图？（feat.温流美式幽默）〉



▼珉豪队伍后，穿著军服直奔成员们怀抱



（图：《惊奇的星期六》@YouTube tvN D ENT截图、《认识的哥哥》@爱奇艺 截图）

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