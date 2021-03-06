王后經典韓劇三部曲《哲仁王后》、《仁顯王后的男人》、《皇后的品格》

《哲仁王后》申惠善、《仁顯王后的男人》劉寅娜、《皇后的品格》#張娜拉，哪一部是你心中最經典的作品呢？小編先頭劉寅娜一票！XD （還記得她們的男人是誰嗎？）

在2021年初引爆話題性的《哲仁王后》，在完結後仍然有許多劇迷們感到不捨，申惠善所飾演的中殿娘娘，留給大家非常深刻的印象，也讓網友們忍不住回顧，心中最經典的王后角色，推薦給大家三部作品，不曉得大家是不是都看過呢？

▼2020年12月 tvN《哲仁王后》，申惠善飾演中殿娘娘－金昭容，再次展現了她出眾的演技實力，時而豪放、時而深情，瘋起來絕對讓你招架不住的，古今中外獨一無二的MAMA～XDDD。



（圖源：tvN《哲仁王后》@official）

她的男人－哲宗（金正賢 飾），從徹底拒絕碰觸對方，到最後愛慕彼此，互相扶持，共患難～！



（圖源：tvN《哲仁王后》@official）

▼2012年 tvN《仁顯王后的男人》，劉寅娜並不是真正的王后，而是在現代飾演仁顯王后的女演員－崔希真，劇中天真爛漫卻又實在的性格，最重要的是，面對愛情勇往直前，表達情感又撩男主的可愛模樣，相當甜美。



（圖源：tvN《仁顯王后的男人》@official）

她的男人－金鵬道（智鉉寓 飾），從朝鮮穿越到現代的古人，最有眼力、超會觀察的男子，on檔時劇迷們週週等著她們曬恩愛、發糖吃！兩人CP感可以說是宇宙級的合拍，也因為這部戲變成了一對戀人，可惜兩人已分手，但回顧這部劇時，還是可以感受到兩人真實的情感氛圍。



（圖源：tvN《仁顯王后的男人》@official）

▼2018年 SBS《皇后的品格》，張娜拉飾演大韓帝國皇后－吳瑟妮，在險惡的宮中努力闖盪，成功擊敗渣男，最終還將小三逼到絕境，復仇題材的經典劇，戲裡的轉變也是一大看點，後期完全是大爽劇，看了相當痛快。



（圖源：SBS《皇后的品格》@official）

她的男人…們－「渣皇」申成祿&「皇室護衛隊長」崔振赫，由於是狗血復仇劇，雖有甜有笑，但也蠻多虐點的，兩位男子當然是非常優質。（大拇指）



（圖源：SBS《皇后的品格》@official）

推薦給大家王后三部曲，還有哪個王后角色，是你心中的經典之作呢～？歡迎分享！

（圖源：tvN《哲仁王后》、tvN《仁顯王后的男人》、SBS《皇后的品格》@official）

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