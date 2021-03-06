王后经典韩剧三部曲《哲仁王后》、《仁显王后的男人》、《皇后的品格》

《哲仁王后》申惠善、《仁显王后的男人》刘寅娜、《皇后的品格》#张娜拉，哪一部是你心中最经典的作品呢？小编先头刘寅娜一票！XD （还记得她们的男人是谁吗？）

在2021年初引爆话题性的《哲仁王后》，在完结后仍然有许多剧迷们感到不舍，申惠善所饰演的中殿娘娘，留给大家非常深刻的印象，也让网友们忍不住回顾，心中最经典的王后角色，推荐给大家三部作品，不晓得大家是不是都看过呢？

▼2020年12月 tvN《哲仁王后》，申惠善饰演中殿娘娘－金昭容，再次展现了她出众的演技实力，时而豪放、时而深情，疯起来绝对让你招架不住的，古今中外独一无二的MAMA～XDDD。



（图源：tvN《哲仁王后》@official）

她的男人－哲宗（金正贤 饰），从彻底拒绝碰触对方，到最后爱慕彼此，互相扶持，共患难～！



（图源：tvN《哲仁王后》@official）

▼2012年 tvN《仁显王后的男人》，刘寅娜并不是真正的王后，而是在现代饰演仁显王后的女演员－崔希真，剧中天真烂漫却又实在的性格，最重要的是，面对爱情勇往直前，表达情感又撩男主的可爱模样，相当甜美。



（图源：tvN《仁显王后的男人》@official）

她的男人－金鹏道（智铉寓 饰），从朝鲜穿越到现代的古人，最有眼力、超会观察的男子，on档时剧迷们周周等著她们晒恩爱、发糖吃！两人CP感可以说是宇宙级的合拍，也因为这部戏变成了一对恋人，可惜两人已分手，但回顾这部剧时，还是可以感受到两人真实的情感氛围。



（图源：tvN《仁显王后的男人》@official）

▼2018年 SBS《皇后的品格》，张娜拉饰演大韩帝国皇后－吴瑟妮，在险恶的宫中努力闯荡，成功击败渣男，最终还将小三逼到绝境，复仇题材的经典剧，戏里的转变也是一大看点，后期完全是大爽剧，看了相当痛快。



（图源：SBS《皇后的品格》@official）

她的男人…们－「渣皇」申成禄&「皇室护卫队长」崔振赫，由於是狗血复仇剧，虽有甜有笑，但也蛮多虐点的，两位男子当然是非常优质。（大拇指）



（图源：SBS《皇后的品格》@official）

推荐给大家王后三部曲，还有哪个王后角色，是你心中的经典之作呢～？欢迎分享！

（图源：tvN《哲仁王后》、tvN《仁显王后的男人》、SBS《皇后的品格》@official）

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