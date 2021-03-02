[有雷]《黑道律師文森佐》才四集就迎來大反轉收視飆破2位數！這是你從沒看過的玉澤演〜

[有雷]《黑道律師文森佐》自開播以來話題不斷，從意大利來到韓國的文森佐宋仲基，即使被搶劫到身無分文住進破舊樓房，還是藏不住的帥氣，劇中也不乏搞笑橋段，讓觀眾們的情緒隨之起伏，不過上週劇情急轉直下，就連原本在女主角身邊的傻傻實習律師玉澤演，也展露真實身分。

tvN黑色犯罪電視劇《黑道律師文森佐》播出僅四集，原本劇情主線集中在黃金廣場是否面臨惡意拆遷問題，但在最新劇情中隨著稻草事務所的正義律師洪裕燦（劉在明飾）的遇害而讓文森佐（宋仲基飾）與洪車英（全汝彬飾）開始聯手，進行深入調查與復仇。



文森佐秉持著「以牙還牙，以眼還眼」的原則，以同樣的手段對於惡黨進行報復懲罰，他與洪車英的一搭一唱，看得讓觀眾們拍手叫好（派出大卡車直衝洗衣店的場面太經典）。文森佐也一一實現了洪裕燦律師曾經說過的話，除了女兒洪車英，更因洪裕燦律師生前幫助過非常多人，大家也主動參與在文森佐的復仇計畫中，報恩的情節令人看了格外感動，也讓最高收視率直線上升到12.9％，在有線與無線台的同時段節目中排名第一。



第四集的最終也投下了一枚震撼彈，Babel集團的會長（郭東延飾）在外界看來只是魁儡，真正的會長是他口中的哥哥，趕來工廠起火現場，走下車的人竟然是那個一直以來傻傻的律師張俊宇（玉澤演飾）。雖然定角時已有透露澤演本次將首次挑戰演出反派角色，但還是很難接受竟然是大魔王啊！tvN也隨之公開了玉澤演的腹黑版海報，陰森的眼神真的令人倒抽一口氣。



這次的角色對於玉澤演來說也是全新的挑戰，也是自己期待已久的首度挑戰反派演出，他所飾演的會長將與文森佐及洪車英正式宣戰，令人期待接下來的腥風血雨。



照片：tvN

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