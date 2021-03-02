[有雷]《黑道律师文森佐》才四集就迎来大反转收视飙破2位数！这是你从没看过的玉泽演〜

[有雷]《黑道律师文森佐》自开播以来话题不断，从意大利来到韩国的文森佐宋仲基，即使被抢劫到身无分文住进破旧楼房，还是藏不住的帅气，剧中也不乏搞笑桥段，让观众们的情绪随之起伏，不过上周剧情急转直下，就连原本在女主角身边的傻傻实习律师玉泽演，也展露真实身分。

tvN黑色犯罪电视剧《黑道律师文森佐》播出仅四集，原本剧情主线集中在黄金广场是否面临恶意拆迁问题，但在最新剧情中随著稻草事务所的正义律师洪裕灿（刘在明饰）的遇害而让文森佐（宋仲基饰）与洪车英（全汝彬饰）开始联手，进行深入调查与复仇。



文森佐秉持著「以牙还牙，以眼还眼」的原则，以同样的手段对於恶党进行报复惩罚，他与洪车英的一搭一唱，看得让观众们拍手叫好（派出大卡车直冲洗衣店的场面太经典）。文森佐也一一实现了洪裕灿律师曾经说过的话，除了女儿洪车英，更因洪裕灿律师生前帮助过非常多人，大家也主动参与在文森佐的复仇计画中，报恩的情节令人看了格外感动，也让最高收视率直线上升到12.9％，在有线与无线台的同时段节目中排名第一。



第四集的最终也投下了一枚震撼弹，Babel集团的会长（郭东延饰）在外界看来只是魁儡，真正的会长是他口中的哥哥，赶来工厂起火现场，走下车的人竟然是那个一直以来傻傻的律师张俊宇（玉泽演饰）。虽然定角时已有透露泽演本次将首次挑战演出反派角色，但还是很难接受竟然是大魔王啊！tvN也随之公开了玉泽演的腹黑版海报，阴森的眼神真的令人倒抽一口气。



这次的角色对於玉泽演来说也是全新的挑战，也是自己期待已久的首度挑战反派演出，他所饰演的会长将与文森佐及洪车英正式宣战，令人期待接下来的腥风血雨。



照片：tvN

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