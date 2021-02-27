【K社韓文小百科】允浩最新語錄！每一句都說出粉絲心聲：「應該讓所有現役偶像背誦下來」

人稱「名言製造機」、「熱情富翁」的允浩，這次又講出讓人感動的話！

東方神起允浩上月出演網路綜藝節目《文明特急》，聊到在舞台上的熱血表現，說：「演出對於有些人來說是第一次看到的，雖然對我們來說是做過幾百次的演出，但是有的人為了看這一次的演出而走了很遠的路。」



（圖：YouTube@문명특급 - MMTG）

「在這一次里傾盡全力，既是為了他們，也讓我覺得更有意義。 」



（圖：YouTube@문명특급 - MMTG）

雖然允浩講這段話時語氣很平淡，但主持人和一旁的工作人員聽到之後都忍不住發出感歎，這表情完全代表了粉絲們的心聲：



（圖：YouTube@문명특급 - MMTG）

很多網友表示，允浩讓大家看到了真正的偶像藝人的精髓：「允浩出道這麼多年都完全沒有負面新聞，自我管理一流」、「作為男生也覺得他非常帥氣」、「是讓人完全無法討厭的類型」。



（圖：SM）



（圖：SM）

允浩這段話原文如下：

공연이 누군가에게는 처음 보는 공연이잖아요. 저희한테는 수백만 번의 공연일지 모르겠지만, 그 한 번을 보려고 먼 길에서 오셨을 거란 말이에요. 그 한 번을 내가 할 수 있는 선에서 제대로 하는 게 그분들을 위한 거고 저도 보람돼요.

其中，누군가是指「不特定的某個人」，通常翻譯為「別人、有人」；보람指「做某件事之後獲得好的結果，感到有價值和滿足」，보람 돼요和보람 있어요都可以理解為「有價值、有意義」。

例句：

- 누군가에게 도움이 되길 바래요.

- 希望對別人有幫助。

- 보람 있는 인생을 살고 싶어요.

- 我想過有意義的人生。

允浩講這段話的片段是從14分32秒開始，精神氣質真的好有魅力：



（封圖：SM）

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