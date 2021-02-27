【K社韩文小百科】允浩最新语录！每一句都说出粉丝心声：「应该让所有现役偶像背诵下来」

人称「名言制造机」、「热情富翁」的允浩，这次又讲出让人感动的话！

东方神起允浩上月出演网路综艺节目《文明特急》，聊到在舞台上的热血表现，说：「演出对於有些人来说是第一次看到的，虽然对我们来说是做过几百次的演出，但是有的人为了看这一次的演出而走了很远的路。」



（图：YouTube@문명특급 - MMTG）

「在这一次里倾尽全力，既是为了他们，也让我觉得更有意义。 」



（图：YouTube@문명특급 - MMTG）

虽然允浩讲这段话时语气很平淡，但主持人和一旁的工作人员听到之后都忍不住发出感叹，这表情完全代表了粉丝们的心声：



（图：YouTube@문명특급 - MMTG）

很多网友表示，允浩让大家看到了真正的偶像艺人的精髓：「允浩出道这么多年都完全没有负面新闻，自我管理一流」、「作为男生也觉得他非常帅气」、「是让人完全无法讨厌的类型」。



（图：SM）



（图：SM）

允浩这段话原文如下：

공연이 누군가에게는 처음 보는 공연이잖아요. 저희한테는 수백만 번의 공연일지 모르겠지만, 그 한 번을 보려고 먼 길에서 오셨을 거란 말이에요. 그 한 번을 내가 할 수 있는 선에서 제대로 하는 게 그분들을 위한 거고 저도 보람돼요.

其中，누군가是指「不特定的某个人」，通常翻译为「别人、有人」；보람指「做某件事之后获得好的结果，感到有价值和满足」，보람 돼요和보람 있어요都可以理解为「有价值、有意义」。

例句：

- 누군가에게 도움이 되길 바래요.

- 希望对别人有帮助。

- 보람 있는 인생을 살고 싶어요.

- 我想过有意义的人生。

允浩讲这段话的片段是从14分32秒开始，精神气质真的好有魅力：



（封图：SM）

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