這些女明星從來不公開丈夫信息！但另一半都不是普通人

生活光鮮亮麗的明星們的婚禮一直都是民眾關注的焦點，不過有些明星結婚結婚只邀請親朋好友到場，完全不公開配偶真面目，更讓人好奇了。

今天小編就來說說那些從婚禮到現在從來沒有公開過老公資訊和容貌的女明星們。 第一個就是李沇熹，去年夏天清純女神李沇熹舉行了婚禮，她先是通過粉絲俱樂部告訴所有人有了想要共度一生的伴侶，突如其來的婚訊雖然讓粉絲們震驚，但大家依舊送上了祝福，只是眾人除了知道新郎比李沇熹大2歲之外，職業、姓名、長相一切都是秘密。



韓流女神崔智友結婚時將新郎的信息保護得嚴嚴實實，2018年3月的那場婚禮崔智友就連非常親厚的娛樂圈好友都沒有邀請，同日她就在粉絲俱樂部道歉稱「很抱歉未能提前告知各位，今天下午我要結婚了，僅有家人出席。 」對於崔智友的神秘老公，眾人也只知道對方是個比她小9歲的「能人」。



▲YG娛樂

當李貞賢被問及是否有公開老公長相的意向時，她直接以「我老公臉皮薄」回應，外界只知道她老公比她小三歲，是一名醫生。 雖然李貞賢夫妻共同出演了《便利餐廳》，但節目組非常貼心地給她老公打上了馬賽克，兩人互相的暱稱是「Baby」。



比起以上三位，關於金廷恩老公，外界知道的資訊還算多，是個年薪10億（韓幣）的精英人士，但金廷恩也沒有任何要打算公開老公外貌的打算。 據悉，金廷恩的老公曾經有過一段婚史。





「圖：IG@yeonhee.luv、@mermaidleejh、@chocolatecat9、YG娛樂」

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