这些女明星从来不公开丈夫信息！但另一半都不是普通人

生活光鲜亮丽的明星们的婚礼一直都是民众关注的焦点，不过有些明星结婚结婚只邀请亲朋好友到场，完全不公开配偶真面目，更让人好奇了。

今天小编就来说说那些从婚礼到现在从来没有公开过老公资讯和容貌的女明星们。 第一个就是李沇熹，去年夏天清纯女神李沇熹举行了婚礼，她先是通过粉丝俱乐部告诉所有人有了想要共度一生的伴侣，突如其来的婚讯虽然让粉丝们震惊，但大家依旧送上了祝福，只是众人除了知道新郎比李沇熹大2岁之外，职业、姓名、长相一切都是秘密。



韩流女神崔智友结婚时将新郎的信息保护得严严实实，2018年3月的那场婚礼崔智友就连非常亲厚的娱乐圈好友都没有邀请，同日她就在粉丝俱乐部道歉称「很抱歉未能提前告知各位，今天下午我要结婚了，仅有家人出席。 」对於崔智友的神秘老公，众人也只知道对方是个比她小9岁的「能人」。



▲YG娱乐

当李贞贤被问及是否有公开老公长相的意向时，她直接以「我老公脸皮薄」回应，外界只知道她老公比她小三岁，是一名医生。 虽然李贞贤夫妻共同出演了《便利餐厅》，但节目组非常贴心地给她老公打上了马赛克，两人互相的昵称是「Baby」。



比起以上三位，关於金廷恩老公，外界知道的资讯还算多，是个年薪10亿（韩币）的精英人士，但金廷恩也没有任何要打算公开老公外貌的打算。 据悉，金廷恩的老公曾经有过一段婚史。





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