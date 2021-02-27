《The Penthouse》裡也見到BTS防彈少年團！其實不止一部韓劇提到他們

防彈少年團的存在感已經從歌謠界滲透到影視界了耶！

不知眼尖的大家發現沒有，SBS電視劇《The Penthouse》第二季第2集里，千瑞琎準備上臺演出時，擺在地上的袋子上寫著JIN & V：



（圖：SBS《The Penthouse》截圖@Viu）

第一季15集裴羅娜和媽媽鬧彆扭，吳贇熙回家發現羅娜沒有去上學、而是在家化著濃妝，這一幕畫面正中間的地上也是有一個印有「BTS」的道具！



（圖：SBS《The Penthouse》截圖@Viu）

還有人說閔雪雅的狗狗「砂糖」的名字也是和SUGA有關，是否牽強就見仁見智啦：



（圖：SBS《The Penthouse》劇照）

此外，最近開播的JTBC 10周年企劃劇《Sisyphus：The Myth》使用了防彈少年團的《春日》作為OST。朴信惠飾演的女主角姜瑞海在15年之後的廢墟首爾裡尋找往日痕跡，看到BTS的海報並播放了《春日》。導演表示這首歌是他本人最喜歡的歌曲，而在劇中使用它，則是因為：「感性豐富的姜瑞海要在混亂的世界裡生活下去，需要依靠一些精神支柱，所以四處尋找當時人氣最高的BTS的痕跡。」



（圖：JTBC《Sisyphus：The Myth》預告片截圖 YouTube@JTBC Drama）

還有去年播出的tvN電視劇《青春紀錄》裡，朴寶劍在失意時和朋友一起到KTV唱歌宣洩，選擇的也是防彈少年團的《Tomorrow》，還誇他們的歌詞很棒：「我喜歡防彈少年團歌裡的世界觀，聽他們的歌就讓我想好好過生活。 」



（圖：tvN《青春紀錄》截圖@Netflix）

大家如果在別的劇裡也發現BTS的痕跡，都可以在評論區分享和討論哦！

（封圖：BTS Official Facebook＆SBS《The Penthouse》截圖@Viu）

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