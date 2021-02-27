《The Penthouse》里也见到BTS防弹少年团！其实不止一部韩剧提到他们

防弹少年团的存在感已经从歌谣界渗透到影视界了耶！

不知眼尖的大家发现没有，SBS电视剧《The Penthouse》第二季第2集里，千瑞琎准备上台演出时，摆在地上的袋子上写著JIN & V：



（图：SBS《The Penthouse》截图@Viu）

第一季15集裴罗娜和妈妈闹别扭，吴贇熙回家发现罗娜没有去上学、而是在家化著浓妆，这一幕画面正中间的地上也是有一个印有「BTS」的道具！



（图：SBS《The Penthouse》截图@Viu）

还有人说闵雪雅的狗狗「砂糖」的名字也是和SUGA有关，是否牵强就见仁见智啦：



（图：SBS《The Penthouse》剧照）

此外，最近开播的JTBC 10周年企划剧《Sisyphus：The Myth》使用了防弹少年团的《春日》作为OST。朴信惠饰演的女主角姜瑞海在15年之后的废墟首尔里寻找往日痕迹，看到BTS的海报并播放了《春日》。导演表示这首歌是他本人最喜欢的歌曲，而在剧中使用它，则是因为：「感性丰富的姜瑞海要在混乱的世界里生活下去，需要依靠一些精神支柱，所以四处寻找当时人气最高的BTS的痕迹。」



（图：JTBC《Sisyphus：The Myth》预告片截图 YouTube@JTBC Drama）

还有去年播出的tvN电视剧《青春纪录》里，朴宝剑在失意时和朋友一起到KTV唱歌宣泄，选择的也是防弹少年团的《Tomorrow》，还夸他们的歌词很棒：「我喜欢防弹少年团歌里的世界观，听他们的歌就让我想好好过生活。 」



（图：tvN《青春纪录》截图@Netflix）

大家如果在别的剧里也发现BTS的痕迹，都可以在评论区分享和讨论哦！

（封图：BTS Official Facebook＆SBS《The Penthouse》截图@Viu）

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