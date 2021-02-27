四位曾經默默無名，出道前當過前輩伴舞的偶像們，卻為日後打下超強的舞蹈實力～

就是這些舞台的演出養分，成就了偶像們日後亮眼的表演呢～

偶像們常常在舞台上，為粉絲帶來最精采、優秀的演出，而從唱歌到舞蹈的堅強實力，也都備受矚目，不過也有許多人在出道前，曾有過幫前輩們伴舞的經驗，究竟有誰曾經也在背後默默無名伴舞的呢！

｜東方神起 允浩

已經出道多年的資深偶像允浩，其實在成為東方神起之前，曾經也幫過同公司SM中，天上智喜出身的歌手喜悅Danadana的舞台，擔任副Rapper和伴舞，當時可愛的外貌就吸引許多粉絲。

｜請夏

舞蹈實力超強的歌手請夏，出道前曾在KBS歌唱節目《不朽的名曲》裡，當過前輩Ulala Session的伴舞而登上舞台，後來還曾在節目的特輯中，以嘉賓的身分演出！

｜防彈少年團 柾國＆j-hope

世界級巨星的BTS，其實出道前柾國以及j-hope，曾在MBC綜藝《維他命》趙權出演時，在舞台表演時當過伴舞，而兩人精緻的外貌與舞蹈實力，就曾受到大家的關注～

｜IZ*ONE 李彩演

IZ*ONE舞蹈非常優秀的李彩演，除了從小就參加過許多選秀節目而聞名以外，後來進入WM娛樂以後，也參與過同公司前輩OH MY GIRL的伴舞活動，累積了這麼多的舞台經驗，也讓他現在演出更加的遊刃有餘！

(封圖來源：IG@chungha_official、IG@yunho2154)

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