第5位服役的EXO成員！燦烈將在3月29日以現役入伍，SM：「不公開入伍場所和時間」

要健康平安的回來～

今日（26日），SM娛樂表示：「EXO燦烈將在3月29日以現役入伍，不公開入伍場所和時間，也不會進行其他活動。」而燦烈也成為Xiumin，D.O.、Suho、Chen後，組合第5位入伍的成員。



（圖：TVdaily）

24日，燦烈在官方平台Lysn發了長文：「無數次都在思考要如何守護與回饋粉絲們的真心，也讓我重新意識到絕不能再讓大家擔心了。我一定會全力以赴不辜負大家對我的信任。每一天都在流逝，但你們從未忘記過我的第一次亮相，今年是第9年，你們依舊記得，再次真心感謝各位。我記得9年前的初次亮相，也牢記那時候的心情，我一定會守護好大家給予的無限的愛，希望EXO-L的每一位都身體健康，謝謝。 」



而燦烈在2012年以EXO出道，發表《MAMA》、《Growl》、《Call Me Baby》、《Love Shot》等歌曲，作爲K-POP代表組合獲得了很多喜愛，也和世勳組成小分隊「EXO-SC」進行活動。此外，燦烈出演過電影《長壽商會》、電視劇《Missing9》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等，作為演技愛豆活躍。



（圖：SM、

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞