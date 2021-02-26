第5位服役的EXO成员！灿烈将在3月29日以现役入伍，SM：「不公开入伍场所和时间」

要健康平安的回来～

今日（26日），SM娱乐表示：「EXO灿烈将在3月29日以现役入伍，不公开入伍场所和时间，也不会进行其他活动。」而灿烈也成为Xiumin，D.O.、Suho、Chen后，组合第5位入伍的成员。



（图：TVdaily）

24日，灿烈在官方平台Lysn发了长文：「无数次都在思考要如何守护与回馈粉丝们的真心，也让我重新意识到绝不能再让大家担心了。我一定会全力以赴不辜负大家对我的信任。每一天都在流逝，但你们从未忘记过我的第一次亮相，今年是第9年，你们依旧记得，再次真心感谢各位。我记得9年前的初次亮相，也牢记那时候的心情，我一定会守护好大家给予的无限的爱，希望EXO-L的每一位都身体健康，谢谢。 」



而灿烈在2012年以EXO出道，发表《MAMA》、《Growl》、《Call Me Baby》、《Love Shot》等歌曲，作爲K-POP代表组合获得了很多喜爱，也和世勋组成小分队「EXO-SC」进行活动。此外，灿烈出演过电影《长寿商会》、电视剧《Missing9》、《阿尔罕布拉宫的回忆》等，作为演技爱豆活跃。



（图：SM、

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