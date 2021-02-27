四位曾经默默无名，出道前当过前辈伴舞的偶像们，却为日后打下超强的舞蹈实力～

就是这些舞台的演出养分，成就了偶像们日后亮眼的表演呢～

偶像们常常在舞台上，为粉丝带来最精采、优秀的演出，而从唱歌到舞蹈的坚强实力，也都备受瞩目，不过也有许多人在出道前，曾有过帮前辈们伴舞的经验，究竟有谁曾经也在背后默默无名伴舞的呢！

｜东方神起 允浩

已经出道多年的资深偶像允浩，其实在成为东方神起之前，曾经也帮过同公司SM中，天上智喜出身的歌手喜悦Danadana的舞台，担任副Rapper和伴舞，当时可爱的外貌就吸引许多粉丝。

｜请夏

舞蹈实力超强的歌手请夏，出道前曾在KBS歌唱节目《不朽的名曲》里，当过前辈Ulala Session的伴舞而登上舞台，后来还曾在节目的特辑中，以嘉宾的身分演出！

｜防弹少年团 柾国＆j-hope

世界级巨星的BTS，其实出道前柾国以及j-hope，曾在MBC综艺《维他命》赵权出演时，在舞台表演时当过伴舞，而两人精致的外貌与舞蹈实力，就曾受到大家的关注～

｜IZ*ONE 李彩演

IZ*ONE舞蹈非常优秀的李彩演，除了从小就参加过许多选秀节目而闻名以外，后来进入WM娱乐以后，也参与过同公司前辈OH MY GIRL的伴舞活动，累积了这么多的舞台经验，也让他现在演出更加的游刃有余！

(封图来源：IG@chungha_official、IG@yunho2154)

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