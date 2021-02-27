這可能就是GD即使戀愛被拍也不公開戀情的原因：霸道總裁式的回答！

2021年D社的第2波大爆料主人公是BIGBANG的隊長G-Dragon和同門師妹、小他8歲的BLACKPINK成員Jennie，消息一出震驚整個飯圈。

對於兩人的緋聞，YG娛樂一如既往的以「藝人私事，我們不知道」蓋過，而GD本人也完全沉默。細數GD出道這些年來的緋聞，從日本女星水原希子，到小松菜奈，再到韓國女藝人李珠妍，現在是愛豆圈頂流Jennie，GD從沒有官宣過哪位是女友，戀情全部都是被媒體或粉絲曝光，哪怕被找到各類熱戀證據也以依舊保持沉默。



▲D社官網截圖

眾人們就好奇了，為什麼GD從不公開承認戀情呢？ 不少人想到了GD曾經在節目裡說過的話，也許這就是原因吧。2016年，GD曾和BIGBANG的隊友一起錄製過《Radio Star》，對於公開承認戀情或分手他有不一樣的看法，「我是公眾人物，但站在對方立場來看的話，其實給她帶來的負面影響會更大，如果女方想要公開的話，我就同意公開。不過，雖然大眾有知情的權利，但我卻沒有一定要告知的義務。」



▲MBC《Radio Star》

節目裡，主持人還問及GD對於戀愛和分手的問題時，GD回答：「承認分手就等於承認之前戀愛了，所以我只會說兩個都不確定。」模棱兩可的回答，跟YG娛樂的官方聲明是同一形式。

「圖：MBC《Radio Star》、D社官網截圖」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞