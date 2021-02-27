这可能就是GD即使恋爱被拍也不公开恋情的原因：霸道总裁式的回答！

2021年D社的第2波大爆料主人公是BIGBANG的队长G-Dragon和同门师妹、小他8岁的BLACKPINK成员Jennie，消息一出震惊整个饭圈。

对於两人的绯闻，YG娱乐一如既往的以「艺人私事，我们不知道」盖过，而GD本人也完全沉默。细数GD出道这些年来的绯闻，从日本女星水原希子，到小松菜奈，再到韩国女艺人李珠妍，现在是爱豆圈顶流Jennie，GD从没有官宣过哪位是女友，恋情全部都是被媒体或粉丝曝光，哪怕被找到各类热恋证据也以依旧保持沉默。



▲D社官网截图

众人们就好奇了，为什么GD从不公开承认恋情呢？ 不少人想到了GD曾经在节目里说过的话，也许这就是原因吧。2016年，GD曾和BIGBANG的队友一起录制过《Radio Star》，对於公开承认恋情或分手他有不一样的看法，「我是公众人物，但站在对方立场来看的话，其实给她带来的负面影响会更大，如果女方想要公开的话，我就同意公开。不过，虽然大众有知情的权利，但我却没有一定要告知的义务。」



▲MBC《Radio Star》

节目里，主持人还问及GD对於恋爱和分手的问题时，GD回答：「承认分手就等於承认之前恋爱了，所以我只会说两个都不确定。」模棱两可的回答，跟YG娱乐的官方声明是同一形式。

「图：MBC《Radio Star》、D社官网截图」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻