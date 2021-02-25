EXO燦烈沉默4個月發長文道歉：再也不會辜負大家信任！韓飯直戳痛點：EXO可能要回歸了

2月24日，EXO成員燦烈在粉絲平臺Lysn內髮長文道歉，時隔「劈腿門」已經過去了4個月。

燦烈首先對等待許久的粉絲表示歉意，同時感謝去年粉絲在生日時所作的應援，對此一直滿懷感激和抱歉，並表示今後會竭盡全力，證明粉絲對自己的信任沒有白費。 燦烈在文中表示：「首先對已經等待了很久的EXO-L道歉，很抱歉引起了大家的不快。 那段時間裡我的歉意無法言表，同時也思考了很多關於EXO-L的事情。 我一直在想該如何向EXO-L的各位表達我的心情。 感謝上次生日時候大家給我的應援和信件，我讀了每一封來信，看完之後我的歉意和感激之情更深了，無數次都在思考要如何守護與回饋粉絲們的真心，也讓我重新意識到絕不能再讓大家擔心了。 我一定會全力以赴不辜負大家對我的信任。 每一天都在流逝，但你們從未忘記過我的第一次亮相，今年是第9年，你們依舊記得，再次真心感謝各位。 我記得9年前的初次亮相，也牢記那時候的心情，我一定會守護好大家給予的無限的愛，希望EXO-L的每一位都身體健康，謝謝。 」



去年10月底，一名自稱是燦烈前女友的網民在網上爆料稱燦烈在與她交往時曾多次劈腿，當時SM娛樂回應關於朴燦烈私生活傳聞表示：「無立場可表明。 」震怒的粉絲們刷屏要求燦烈退出EXO，但這之後是燦烈還是SM娛樂都未作出任何回應，似乎想用冷處理的方式讓粉絲們自行忘記。

這次燦烈的道歉信其實距離「劈腿門」已經過去了4個月，雖然文中不斷提及「歉意」、「 抱歉」，卻對「劈腿」一事隻字不提，因此在部份韓國網民看來這份長文算不上是道歉信，更像是用來「穩固粉絲」的一個手段，依舊要求他退出EXO。而今年年初，EXO成員XIUMIN、D.O.已經退伍，EXO也已經許久消息傳出了，加上燦烈主演的電影《The Box》 已經在去年10月中旬完成拍攝，因此不少韓國網民懷疑，這一次的道歉信其實是在試水，為EXO回歸或電影上檔預熱。

「圖：IG@real__pcy」

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