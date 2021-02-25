EXO灿烈沉默4个月发长文道歉：再也不会辜负大家信任！韩饭直戳痛点：EXO可能要回归了

2月24日，EXO成员灿烈在粉丝平台Lysn内发长文道歉，时隔「劈腿门」已经过去了4个月。

灿烈首先对等待许久的粉丝表示歉意，同时感谢去年粉丝在生日时所作的应援，对此一直满怀感激和抱歉，并表示今后会竭尽全力，证明粉丝对自己的信任没有白费。 灿烈在文中表示：「首先对已经等待了很久的EXO-L道歉，很抱歉引起了大家的不快。 那段时间里我的歉意无法言表，同时也思考了很多关於EXO-L的事情。 我一直在想该如何向EXO-L的各位表达我的心情。 感谢上次生日时候大家给我的应援和信件，我读了每一封来信，看完之后我的歉意和感激之情更深了，无数次都在思考要如何守护与回馈粉丝们的真心，也让我重新意识到绝不能再让大家担心了。 我一定会全力以赴不辜负大家对我的信任。 每一天都在流逝，但你们从未忘记过我的第一次亮相，今年是第9年，你们依旧记得，再次真心感谢各位。 我记得9年前的初次亮相，也牢记那时候的心情，我一定会守护好大家给予的无限的爱，希望EXO-L的每一位都身体健康，谢谢。 」



去年10月底，一名自称是灿烈前女友的网民在网上爆料称灿烈在与她交往时曾多次劈腿，当时SM娱乐回应关於朴灿烈私生活传闻表示：「无立场可表明。 」震怒的粉丝们刷屏要求灿烈退出EXO，但这之后是灿烈还是SM娱乐都未作出任何回应，似乎想用冷处理的方式让粉丝们自行忘记。

这次灿烈的道歉信其实距离「劈腿门」已经过去了4个月，虽然文中不断提及「歉意」、「 抱歉」，却对「劈腿」一事只字不提，因此在部份韩国网民看来这份长文算不上是道歉信，更像是用来「稳固粉丝」的一个手段，依旧要求他退出EXO。而今年年初，EXO成员XIUMIN、D.O.已经退伍，EXO也已经许久消息传出了，加上灿烈主演的电影《The Box》 已经在去年10月中旬完成拍摄，因此不少韩国网民怀疑，这一次的道歉信其实是在试水，为EXO回归或电影上档预热。

「图：IG@real__pcy」

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