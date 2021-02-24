李民基、NaNa最新浪漫愛情劇《Oh！珠仁君》對視海報超心空～♡

一段時間未推出新劇的MBC，近日開始宣傳新水木劇《Oh！珠仁君》，男女主角李民基與NaNa，光是海報就讓人大呼相當有CP感呢～！

《哦！珠仁君》講述「不談戀愛的男人」韓雨秀（李民基 飾）與「不能談戀愛的女人」吳珠仁（NaNa 飾）之間，緊貼心臟的反轉羅曼史。導演為《守望者》、《壞爸爸》吳多英，編劇為《命中註定我愛你》趙鎮國。

以浪漫愛情名劇《今生是第一次》與《愛上變身情人》迎來生涯高峰的李民基，將搭檔《Justice》、《出師表》NaNa，兩人在各自的作品中總能和對手演員產生強烈火花，這次在《Oh！珠仁君》，僅一張海報中兩人對視的笑眼，就能感受濃濃的浪漫氛圍，匹配的外貌被讚是「高顏值CP」、「長腿CP」。就連拍攝海報之餘所拍攝的介紹影片，短短幾秒也散發著粉紅氣息，讓觀眾越發期待兩人的合作表現。





另外，讀劇現場影片亦公開，不僅李民基與NaNa，姜敏赫、李輝香、鮮于在德、金好貞、裴海善與金廣植等演員一同出席，整體氣氛相當融洽、笑聲不斷，李民基與NaNa吵來吵去的逗趣演出更是吸引人目光。



MBC《Oh！珠仁君》將在3月24日起，每週三四晚間9點20分與觀眾見面，將是MBC今年第一部推出的電視劇。

（圖：MBC《Oh！珠仁君》官方海報）

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