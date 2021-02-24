李民基、NaNa最新浪漫爱情剧《Oh！珠仁君》对视海报超心空～♡

一段时间未推出新剧的MBC，近日开始宣传新水木剧《Oh！珠仁君》，男女主角李民基与NaNa，光是海报就让人大呼相当有CP感呢～！

《哦！珠仁君》讲述「不谈恋爱的男人」韩雨秀（李民基 饰）与「不能谈恋爱的女人」吴珠仁（NaNa 饰）之间，紧贴心脏的反转罗曼史。导演为《守望者》、《坏爸爸》吴多英，编剧为《命中注定我爱你》赵镇国。

以浪漫爱情名剧《今生是第一次》与《爱上变身情人》迎来生涯高峰的李民基，将搭档《Justice》、《出师表》NaNa，两人在各自的作品中总能和对手演员产生强烈火花，这次在《Oh！珠仁君》，仅一张海报中两人对视的笑眼，就能感受浓浓的浪漫氛围，匹配的外貌被赞是「高颜值CP」、「长腿CP」。就连拍摄海报之余所拍摄的介绍影片，短短几秒也散发著粉红气息，让观众越发期待两人的合作表现。





另外，读剧现场影片亦公开，不仅李民基与NaNa，姜敏赫、李辉香、鲜于在德、金好贞、裴海善与金广植等演员一同出席，整体气氛相当融洽、笑声不断，李民基与NaNa吵来吵去的逗趣演出更是吸引人目光。



MBC《Oh！珠仁君》将在3月24日起，每周三四晚间9点20分与观众见面，将是MBC今年第一部推出的电视剧。

（图：MBC《Oh！珠仁君》官方海报）

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