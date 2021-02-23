《黑道律師文森佐》連客串都華麗！《勝利號》&《愛的迫降》演員都來了～

大家換了造型後，有一些差點就認不出來了～。XD 點名一下熱門影劇的主要角色，就有《勝利號》跟《愛的迫降》，《梨泰院Class》劉在明的變身也很徹底！從權威的「長家會長」，變成老好人律師。

由宋仲基主演的 tvN 週末新劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）在上週六首播後，拿下高收視與好口碑，劇中出演的角色們也引發熱烈討論。



（圖源：tvN《黑道律師文森佐》@official）

*延伸閱讀：《黑道律師文森佐》首播兩集大獲好評，收視率大幅提升首爾圈破10%



（圖源：Netflix《黑道律師文森佐》播出截圖）

小編就來盤點一下幾位特別出演（客串）以及熱門眼熟的角色。

▼剛開始宋仲基的角色帥氣登場，耍狠的模樣令人印象深刻，但卻被騙上車後洗劫一空，其中這位司機大哥就是《勝利號》中，霸氣又超會打架的陳善奎，造型真的差太多了啦！XD



（圖源：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖／Netflix《黑道律師文森佐》劇照）

（沒想到在《勝利號》時，宋仲基都會偷陳善奎的東西去換錢，來到這部劇就瞬間被搶回去了～。）

▼另外一位一起搶男主錢的搶匪，就是即將和李昇基一起主演新劇《Mouse》的演員李熙俊，兩位都是老戲骨了呢～！演奸詐的壞人都很到位。



（圖源：tvN《黑道律師文森佐》播出截圖／tvN《Mouse》@FB）

▼再來就是《愛的迫降》中，飾演自戀滿分的北韓軍人表治秀（楊慶元 飾），在這部劇裡果真是全力搞笑，小編好幾次因為他而爆笑出聲，膽小怕事的模樣演得超成功。



（圖源：tvN《愛的迫降》@official／Netflix《黑道律師文森佐》播出截圖）

▼另外在《愛的迫降》登場過的人，大家絕對會有印象，因為他就是賣力祈求女主平安歸來，世理的保險負責人，演員林徹洙，那一臉無辜的可憐模樣，到這部劇化身為情報局的組員，追著宋仲基到處跑。



（圖源：tvN《愛的迫降》播出截圖／Netflix《黑道律師文森佐》播出截圖）

▼還有被宋仲基輕鬆制服的黑幫頭目，演員金英雄，相信大家對這張臉絕對不陌生，也是一位演惡角的專門戶啊。



（圖源：Netflix《黑道律師文森佐》播出截圖）

▼最後，要特別提一下主演之一的劉在明，在《梨泰院Class》中，飾演權威滿級的「長家會長」劉在明，卻在這部劇變成為一個老好人律師，道德感滿分，無條件為弱勢伸出援手的好男人，演技真的是好得沒話說。



（圖源：JTBC《梨泰院Class》@official／Netflix《黑道律師文森佐》播出截圖）

大家看完《黑道律師文森佐》兩集後，對誰印象最深刻呢？

（封面圖源：文章中的圖片出處）

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