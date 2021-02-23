《黑道律师文森佐》连客串都华丽！《胜利号》&《爱的迫降》演员都来了～

大家换了造型后，有一些差点就认不出来了～。XD 点名一下热门影剧的主要角色，就有《胜利号》跟《爱的迫降》，《梨泰院Class》刘在明的变身也很彻底！从权威的「长家会长」，变成老好人律师。

由宋仲基主演的 tvN 周末新剧《黑道律师文森佐》（Vincenzo）在上周六首播后，拿下高收视与好口碑，剧中出演的角色们也引发热烈讨论。



（图源：tvN《黑道律师文森佐》@official）

*延伸阅读：《黑道律师文森佐》首播两集大获好评，收视率大幅提升首尔圈破10%



（图源：Netflix《黑道律师文森佐》播出截图）

小编就来盘点一下几位特别出演（客串）以及热门眼熟的角色。

▼刚开始宋仲基的角色帅气登场，耍狠的模样令人印象深刻，但却被骗上车后洗劫一空，其中这位司机大哥就是《胜利号》中，霸气又超会打架的陈善奎，造型真的差太多了啦！XD



（图源：tvN《黑道律师文森佐》播出截图／Netflix《黑道律师文森佐》剧照）

（没想到在《胜利号》时，宋仲基都会偷陈善奎的东西去换钱，来到这部剧就瞬间被抢回去了～。）

▼另外一位一起抢男主钱的抢匪，就是即将和李升基一起主演新剧《Mouse》的演员李熙俊，两位都是老戏骨了呢～！演奸诈的坏人都很到位。



（图源：tvN《黑道律师文森佐》播出截图／tvN《Mouse》@FB）

▼再来就是《爱的迫降》中，饰演自恋满分的北韩军人表治秀（杨庆元 饰），在这部剧里果真是全力搞笑，小编好几次因为他而爆笑出声，胆小怕事的模样演得超成功。



（图源：tvN《爱的迫降》@official／Netflix《黑道律师文森佐》播出截图）

▼另外在《爱的迫降》登场过的人，大家绝对会有印象，因为他就是卖力祈求女主平安归来，世理的保险负责人，演员林彻洙，那一脸无辜的可怜模样，到这部剧化身为情报局的组员，追著宋仲基到处跑。



（图源：tvN《爱的迫降》播出截图／Netflix《黑道律师文森佐》播出截图）

▼还有被宋仲基轻松制服的黑帮头目，演员金英雄，相信大家对这张脸绝对不陌生，也是一位演恶角的专门户啊。



（图源：Netflix《黑道律师文森佐》播出截图）

▼最后，要特别提一下主演之一的刘在明，在《梨泰院Class》中，饰演权威满级的「长家会长」刘在明，却在这部剧变成为一个老好人律师，道德感满分，无条件为弱势伸出援手的好男人，演技真的是好得没话说。



（图源：JTBC《梨泰院Class》@official／Netflix《黑道律师文森佐》播出截图）

大家看完《黑道律师文森佐》两集后，对谁印象最深刻呢？

（封面图源：文章中的图片出处）

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