現在高挑女才是大勢！申惠善、李多熙、秀英、權娜拉都超過170cm

大家心目中的「大長腿女神」有誰呢～？

以前韓劇總是比較多嬌小可愛的女生還當女一，或者製造出超萌身高差來引起話題，但近期的女生主演們，都是超過170公分，擁有一雙大長腿的高挑女，現在就讓我們來盤點一下，最近引起話題的韓劇女演員們吧！

▼第一名先頒給我們的長腿女王【李多熙】，身高176cm，任何女生在她身邊都能夠變成小鳥依人，最近她主演的科幻劇《L.U.C.A.: The Beginning》中，化身成重案組的女打仔，相當霸氣逼人！



（圖源：dahee0315@instagram.com）

▼剛完結的《哲仁王后》中，飾演中殿娘娘的【申惠善】，身高也有172 cm，單看臉真的會看不出來，她其實是很高的。



（圖源：YNK娛樂@official）

▼擁有「愛情劇女王」稱號的【孔曉振】，身高也是172cm，收視率女王、時尚界的指標性人物，還擁有逆天的大長腿，真的是無人能比。



（圖源：rovvxhyo@instagram.com）

▼從《梨泰院Class》後，成為《暗行御史》女一號的【權娜拉】，171cm，長相就感覺是高挑女了，氣質也相當出眾。



（圖源：SK廣告寫真@official）

▼再來是少女時代的長身，最近以《Run On 奔向愛情》成為霸總女代表的【崔秀英】，170 cm，真的是太迷人了～～～。



（圖源：sooyoungchoi@instagram.com）

▼《女神降臨》中，男女觀眾通吃的素顏女神【朴柔娜】，170cm，相當有魅力。



（圖源：youna_1997@instagram.com）

再來雖然不到170，但最近都有on檔作品的話題人物…

▼以新劇《薛西弗斯的神話》回歸的【朴信惠】，168cm，也是屬於高個子女孩的代表，大家開始追這部她和曹承佑合作的新劇了嗎？



（圖源：ssinz7@instagram.com）

▼最後是《The Penthouse》大家都相當在意的秀蓮【李智雅】，168cm，只看臉的話，小編會以為她有170以上呢~。



（圖源：e.jiah@instagram.com）

大家心目中的「高挑女神」還有誰呢～？快跟小編分享一下吧！

（封面圖源：tvN drama@facebook.official／dahee0315@instagram.com／sooyoungchoi@instagram.com）

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