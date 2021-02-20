现在高挑女才是大势！申惠善、李多熙、秀英、权娜拉都超过170cm

大家心目中的「大长腿女神」有谁呢～？

以前韩剧总是比较多娇小可爱的女生还当女一，或者制造出超萌身高差来引起话题，但近期的女生主演们，都是超过170公分，拥有一双大长腿的高挑女，现在就让我们来盘点一下，最近引起话题的韩剧女演员们吧！

▼第一名先颁给我们的长腿女王【李多熙】，身高176cm，任何女生在她身边都能够变成小鸟依人，最近她主演的科幻剧《L.U.C.A.: The Beginning》中，化身成重案组的女打仔，相当霸气逼人！



（图源：dahee0315@instagram.com）

▼刚完结的《哲仁王后》中，饰演中殿娘娘的【申惠善】，身高也有172 cm，单看脸真的会看不出来，她其实是很高的。



（图源：YNK娱乐@official）

▼拥有「爱情剧女王」称号的【孔晓振】，身高也是172cm，收视率女王、时尚界的指标性人物，还拥有逆天的大长腿，真的是无人能比。



（图源：rovvxhyo@instagram.com）

▼从《梨泰院Class》后，成为《暗行御史》女一号的【权娜拉】，171cm，长相就感觉是高挑女了，气质也相当出众。



（图源：SK广告写真@official）

▼再来是少女时代的长身，最近以《Run On 奔向爱情》成为霸总女代表的【崔秀英】，170 cm，真的是太迷人了～～～。



（图源：sooyoungchoi@instagram.com）

▼《女神降临》中，男女观众通吃的素颜女神【朴柔娜】，170cm，相当有魅力。



（图源：youna_1997@instagram.com）

再来虽然不到170，但最近都有on档作品的话题人物…

▼以新剧《薛西弗斯的神话》回归的【朴信惠】，168cm，也是属於高个子女孩的代表，大家开始追这部她和曹承佑合作的新剧了吗？



（图源：ssinz7@instagram.com）

▼最后是《The Penthouse》大家都相当在意的秀莲【李智雅】，168cm，只看脸的话，小编会以为她有170以上呢~。



（图源：e.jiah@instagram.com）

大家心目中的「高挑女神」还有谁呢～？快跟小编分享一下吧！

（封面图源：tvN drama@facebook.official／dahee0315@instagram.com／sooyoungchoi@instagram.com）

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