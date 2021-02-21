「5歲柾國 vs 5個柾國」！BTS防彈少年團各個成員的選擇和理由都太妙

這道二選一的問題太難啦！可不可以兩個都要XD

最近很流行二選一的「Balance Game」，防彈少年團成員在直播的時候也經常玩這個遊戲，其中一個必不可少的問題就是：「5歲的柾國和5個柾國，你要選哪一個？ 」



首先是SUGA的回答：「5個柾國的CP值比較高。 」不愧是現實主義者SUGA！



V的選擇是：「5歲的柾國（神秘微笑）。 」



RM：「我選現在的柾國，5個柾國！想聽到幻想一般的和聲。 」



J-Hope：「柾國作為一個人都已經是很有意義的朋友了，所以我選5歲的柾國。 」



總結一下就是：

SUGA：5個柾國（CP值高）

V：5歲柾國（想想都覺得可愛）

RM：5個柾國（想聽美妙和聲）

J-Hope：5歲柾國（一個柾國就很有意義）



四個人給出的理由都各不相同，但都很有自己的個性耶！有阿米表示：「即使蓋上名字都知道分別是誰說的」XD



(圖：BIG HIT)

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